Лукашенко: Все сегодня воюют против всех — это рядом с нашими границами

Минск, 3 июля. Сегодня в глобальные противостояния втянуты и небольшие государства, все воюют против всех, заявил Александр Лукашенко 3 июля на параде в честь 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости.

"В глобальные противостояния втянуты и небольшие государства. Все сегодня воюют против всех. И это происходит не просто вокруг нас, а рядом с нашими границами", — сказал главнокомандующий Вооруженными силами Беларуси.

"Мы намерены использовать все резервы для восстановления стабильности и спокойствия в регионе. Выдвигая миролюбивые инициативы, мы стремимся к главной цели — найти новые пути и методы налаживания отношений между различными геополитическими силами", — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что боеспособность Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Беларуси укрепляется исключительно для обеспечения мира на своей земле.

"С нашим главным стратегическим партнером — Россией — осуществляем военное строительство, направленное на повышение обороноспособности Союзного государства. Мы активно взаимодействуем со странами Организации Договора о коллективной безопасности. Расширяем сотрудничество в военной и военно-технической сферах с Китайской Народной Республикой", — отметил белорусский руководитель.

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны предки нынешнего поколения плечом к плечу сражались против общего агрессора как на западе, так и далеко на востоке. "И сегодня мы вместе стоим на страже спокойствия и благополучия наших государств", — заявил Лукашенко.

"Мы 75 лет живем под чистым небом. Во имя священной памяти героев Великой Отечественной войны обязаны сохранить мир и независимость своей земли, передать эту самую большую ценность в нашей жизни следующим поколениям. Выполнить эту важную миссию — значит достойно противостоять вызову новых глобальных конфликтов: военных, информационных, экономических. Таких, которые охватывают все сферы жизни, разрушают государства изнутри и отбрасывают на десятилетия назад в развитии. Иногда без единого выстрела, но все чаще — по кровавым сценариям", — подчеркнул белорусский руководитель.