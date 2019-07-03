Очевидцы сообщают о происшествии во время праздничного салюта в Минске

Минск, 3 июля. Очевидцы в социальных сетях сообщают о происшествии во время праздничного салюта вечером 3 июля в Минске.

На данный момент неизвестно точно, что именно произошло. Очевидцы говорят о двух мощных хлопках с сильным дымом, которые раздались спустя несколько минут после начала салюта в одной из точек его запуска. Появилось также видео, где в момент хлопков виден сильный дым в районе Парка Победы — одной из точек, откуда производился запуск.

Размещены фотографии с выбитыми взрывной волной окнами в жилых многоэтажных домах по улице Червякова рядом с Парком Победы и Комсомольским озером.

По неподтвержденной информации, есть пострадавшие.