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Дата распечатки: 04.07.2019 13:05
 
04.07.2019 11:49 Фото

17 человек судят в Минске за распространение наркотиков

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Минский городской суд 4 июля начал рассмотрение уголовного дела в отношении 41 человека за распространение наркотических средств.

Обвиняемые разделены на три группы, каждую из них судят отдельно. В первой 17 человек. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса (ст. 285 ― создание преступной организации либо участие в ней, ст. 328 ― незаконный оборот наркотиков организованной группой, ст. 233 ― незаконная предпринимательская деятельность в особо крупном размере).

Эту группу уже начинали судить 10 июня, однако после первого заседания судья взял самоотвод, поэтому рассмотрение дела было назначено заново.

Процесс проходит в здании суда Московского района столицы под председательством судьи Людмилы Симахиной.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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