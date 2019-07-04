В Минске судят 17 человек за распространение наркотиков

Минский городской суд 4 июля начал рассмотрение уголовного дела в отношении 41 человека за распространение наркотических средств.

Обвиняемые разделены на три группы, каждую из них судят отдельно. В первой 17 человек. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса: 285 ― создание преступной организации либо участие в ней; 328 ― незаконный оборот наркотиков организованной группой; 233 ― незаконная предпринимательская деятельность в особо крупном размере.