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Дата распечатки: 04.07.2019 16:07
 
04.07.2019 14:47 Видео, Общество

В Минске судят 17 человек за распространение наркотиков

Минский городской суд 4 июля начал рассмотрение уголовного дела в отношении 41 человека за распространение наркотических средств.

Обвиняемые разделены на три группы, каждую из них судят отдельно. В первой 17 человек. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса: 285 ― создание преступной организации либо участие в ней; 328 ― незаконный оборот наркотиков организованной группой; 233 ― незаконная предпринимательская деятельность в особо крупном размере.

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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