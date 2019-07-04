04.07.2019 08:54 Фото
Парад в честь Дня Независимости
3 июля в Минске состоялся парад в честь 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости.
3 июля в Минске состоялся парад в честь 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости.
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