В Минске во время праздничного салюта погибла женщина, несколько человек пострадали

Минск, 3 июля. Следственно-оперативные группы работают на местах происшествий, которые случились вечером 3 июля во время праздничного салюта в Минске, посвященного 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости.

Как сообщает Следственный комитет в своем телеграм-канале, на места происшествий также незамедлительно выбыли специалисты Министерства обороны, МЧС, МВД. Медицинские работники оказывают необходимую помощь.

"Несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину, 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена", — констатируют в СК.

В настоящее время следователями проводится проверка по факту ее смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, по предварительным данным Следственного комитета, еще нескольким пострадавшим оказывалась медицинская помощь, в связи с полученными повреждениями. Однако им госпитализация не потребовалась. Точное количество людей, обратившихся в медицинские учреждения, устанавливается.

"Информация будет обновлена по мере установления дополнительных обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении СК.

Очевидцы сообщают, что погибшей женщине в шею попал металлический осколок.

На данный момент по-прежнему неизвестно точно, что именно произошло. Очевидцы говорят о мощных хлопках с сильным дымом, которые раздались спустя несколько минут после начала салюта в одной из точек его запуска. В момент хлопков был виден сильный дым в районе Парка Победы — одной из точек, откуда производился запуск.

Взрывной волной разбиты окна в жилых многоэтажных домах по улице Червякова рядом с Парком Победы и Комсомольским озером. Разбиты также окна расположенного рядом легкоатлетического манежа "Динамо".

В ночь на 4 июля 2008 года на пересечении проспектов Машерова и Победителей во время праздничных гуляний по случаю Дня независимости произошел взрыв, в результате которого получили ранения более 50 человек.