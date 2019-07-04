Минобороны: Заряды, использовавшиеся во время салюта, применялись и ранее

Минск, 4 июля. Комиссия Министерства обороны совместно со Следственным комитетом устанавливают причины получения травм гражданами в период проведения салюта в Минске, сообщила пресс-служба министерства.

"В результате пострадали четыре человека, в том числе женщина, получившая травмы не совместимые с жизнью", — отмечается в релизе.

Военное ведомство "выражает соболезнование родным и близким погибшей и окажет им необходимую помощь".

"Установлено, что заряды, применяемые в ходе салюта, применялись и ранее", — сообщило Минобороны.

Салют начался 3 июля около 22.20 после парада по случаю 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости.

В соцсетях сообщают о взрывах на месте нахождения ракетных установок в Парке Победы, в микрорайонах Чижовка и Уручье.