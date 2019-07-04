СК: Во время салюта в Минске ранено не менее 10 человек, одна женщина скончалась

Минск, 4 июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрывов во время праздничного салюта в Минске вечером 3 июля.

Как сообщает СК, произошли четыре взрыва фейерверочных изделий, в результате чего разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости.

Главным следственным управлением Следственного комитета по факту происшествия возбуждено дело по ч. 2 ст. 463 Уголовного кодекса (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Создана следственная группа из сотрудников центрального аппарата Следственного комитета, УСК по Минску и УСК по Минской области.

Выдвинуты и отрабатываются следующие версии: неисправность салютных установок, неисправность фейерверочных изделий, неправильное заряжание салютных установок, неправильная эксплуатация салютных установок.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Продолжается работа на местах происшествий, изымается техническая документация, связанная с эксплуатацией салютных установок и фейерверочных изделий. Допрашиваются свидетели, в том числе военнослужащие, осуществлявшие заряжание, и сотрудники предприятия — поставщика фейерверков.

Назначены экспертные исследования. Расследование продолжается.