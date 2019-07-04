Минобороны: Предположительная причина взрывов во время салюта в Минске — некачественные заряды фейерверков

Минск, 4 июля. Комиссия Министерства обороны в ходе служебного расследования причин взрывов фейерверков на День Независимости 3 июля в Минске установила, что подорвались снаряды одного из пяти калибров, которые использовались во время салюта, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Подрывы произошли в трех из шести мест, откуда давали залпы. Во всех случаях подорвались снаряды калибра 195 мм, со снарядами калибров 105, 125, 150 и 310 мм инцидентов не произошло. Отмечается, что салютные установки и фейерверки были закуплены у российской компании "Пиро-Росс" (Сергиев Посад, Московская область).

"Предположительная причина подрывов — некачественные заряды калибра 195 мм, — отметили в пресс-службе Минобороны. — Следственным комитетом также выдвинуты и отрабатываются иные возможные версии произошедшего. Установлено, что все регламентированные нормативными документами меры безопасности были соблюдены. Военнослужащие расчетов салютных установок прошли специальную подготовку и были допущены к проведению салюта соответствующими приказами".

"Для исключения человеческого фактора (неправильной эксплуатации установок и изделий) в рамках объективного контроля велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок. В местах проведения салюта было выставлено оцепление согласно нормативным актам, регламентирующим применение данных фейерверочных изделий, имеющих соответствующие сертификаты фирмы-производителя", — сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что произошедшее трагическое событие — "редчайший случай", который "трудно было просчитать", поскольку "подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано".

По факту взрывов во время праздничного салюта в Минске вечером 3 июля главное следственное управление Следственного комитета возбудило дело по ч. 2 ст. 463 Уголовного кодекса (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Как сообщила пресс-служба СК, вечером 3 июля "произошли четыре взрыва фейерверочных изделий, в результате чего разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам". "Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости", — отмечено в сообщении.

В причинах инцидента разбирается созданная следственная группа из сотрудников центрального аппарата СК, УСК по Минску и УСК по Минской области. Рассматривают четыре версии произошедшего: неисправность салютных установок, неисправность фейерверочных изделий, неправильное заряжание салютных установок, неправильная эксплуатация салютных установок.

Проводятся неотложные следственные действия. Продолжается работа на местах происшествий, изымается техническая документация, связанная с эксплуатацией салютных установок и фейерверочных изделий. Допрашиваются свидетели, в том числе военнослужащие, осуществлявшие заряжание, и сотрудники предприятия — поставщика фейерверков.

Назначены экспертные исследования.