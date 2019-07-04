По уголовному делу о взрывах на салюте в Минске задержаны подозреваемые

Минск, 4 июля. По уголовному делу о взрывах фейерверочных изделий на праздничном салюте в Минске 3 июля задержаны подозреваемые, сообщил Следственный комитет.

Следствием установлено, что при зарядке салютных установок представители предприятия-поставщика "допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями". "А именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними", — говорится в сообщении.

28-летний и 25-летний мужчины прибыли в Беларусь специально для оказания технической и другой помощи при подготовке к праздничному салюту.

В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 (нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.

Подозреваемые задержаны. Расследование продолжается.

Ранее Следственный комитет сообщил, что вечером 3 июля во время праздничного салюта в Минске "произошли четыре взрыва фейерверочных изделий, в результате чего разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам". Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены находящиеся поблизости здания и сооружения.

Версия о некачественных фейерверочных изделиях российского производства рассматривается в качестве основной при расследовании уголовного дела о взрывах во время салюта в Минске, заявил днем 4 июля председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

Минобороны сообщало, что подрывы произошли в трех из шести мест, откуда давали залпы. Во всех случаях подорвались снаряды калибра 195 мм, со снарядами калибров 105, 125, 150 и 310 мм инцидентов не произошло. Отмечается, что салютные установки и фейерверки были закуплены у российской компании "Пиро-Росс" (Сергиев Посад, Московская область).

Главным следственным управлением СК по факту происшествия возбуждено дело по ч. 2 ст. 463 УК (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).