Андрей Доморацкий приговорен к 12 годам колонии
Бывший заместитель председателя Минского горисполкома Андрей Доморацкий признан виновным в совершении коррупционного преступления, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима и конфискацией всего имущества. Такое решение 5 июля вынесла судья суда Центрального района Минска Татьяна Оковитая.
Доморацкий признан виновным по ч. 3 ст. 430 (получение взятки), ч. 1 ст. 210 (хищение) и ч. 3 ст. 424 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса.