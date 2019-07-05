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Дата распечатки: 05.07.2019 16:22
 
05.07.2019 15:39 Видео, Общество

Андрей Доморацкий приговорен к 12 годам колонии

Бывший заместитель председателя Минского горисполкома Андрей Доморацкий признан виновным в совершении коррупционного преступления, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима и конфискацией всего имущества. Такое решение 5 июля вынесла судья суда Центрального района Минска Татьяна Оковитая.

Доморацкий признан виновным по ч. 3 ст. 430 (получение взятки), ч. 1 ст. 210 (хищение) и ч. 3 ст. 424 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса.

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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