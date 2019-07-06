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Дата распечатки: 06.07.2019 12:07
 
06.07.2019 10:32 Фото

Прием для иностранных дипломатов «В Беларуси как дома»

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5 июля министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей усторил прием для иностранных дипломатов "В Беларуси как дома".

На снимках:
1 - министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей;
2 - посол Украины Игорь Кизим;
3 - посол Китая Цуй Цимин;
4 - супруга главы МИД Беларуси актриса Вера Полякова-Макей;
5 - временный поверенный в делах Японии Хироки Токунага;
6 - глава Представительства ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий;
7 - посол Израиля Алон Шогам;
8 - посол Швеции Кристина Йоханнессон;
9 - посол России Дмитрий Мезенцев;
11 - поверенный в делах США Дженифер Мур;
12 - посол Италии Марио Бальди;
13 - посол Франции Дидье Канесс.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Суббота, 06 Июль 2019, 12:07
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