Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/07/07/ru_1010004/
Дата распечатки: 07.07.2019 23:00
 
07.07.2019 22:30 Политика

По факту ДТП с гибелью пяти человек в Березовском районе возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан

Минск, 7 июля. По факту ДТП с гибелью пяти человек в Березовском районе возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Как сообщил в телеграмм-канале Следственный комитет, по результатам освидетельствования у задержанного зафиксировано 1,4 промилле алкоголя.

Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.317 УК (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от четырех до десяти лет.

Авария произошла 7 июля неподалеку от Белоозерска. По предварительной информации, 31-летний водитель не справился с управлением Mercedes GL, в результате чего автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал. В машине находились 10 человек — пять мужчин, две женщины и трое детей. Пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте. Остальные, в том числе водитель, не пострадали.

Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия, ее работу координирует зампредседателя СК Андрей Смаль. Допрашиваются свидетели, назначены экспертные исследования, сообщает Следственный комитет.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Воскресенье, 07 Июль 2019, 23:00
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск