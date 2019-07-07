Минск, 7 июля. По факту ДТП с гибелью пяти человек в Березовском районе возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.



Как сообщил в телеграмм-канале Следственный комитет, по результатам освидетельствования у задержанного зафиксировано 1,4 промилле алкоголя.



Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.317 УК (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от четырех до десяти лет.



Авария произошла 7 июля неподалеку от Белоозерска. По предварительной информации, 31-летний водитель не справился с управлением Mercedes GL, в результате чего автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал. В машине находились 10 человек — пять мужчин, две женщины и трое детей. Пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте. Остальные, в том числе водитель, не пострадали.



Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия, ее работу координирует зампредседателя СК Андрей Смаль. Допрашиваются свидетели, назначены экспертные исследования, сообщает Следственный комитет.



