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Дата распечатки: 08.07.2019 12:31
 
08.07.2019 11:38 Общество

В Беларуси могут ввести ответственность для юрлиц за дачу взятки

Минск, 8 июля. В Беларуси могут ввести ответственность для юридических лиц за дачу взятки. Такая мера предусмотрена законопроектом "Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией".

В настоящее время документ находится на рассмотрении главы государства. 

О сути законопроекта сообщил на прошедшем в мае семинаре для работников финансовых органов старший прокурор управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Максим Зиновик. 

По его словам, в случаях если суд установит, что взятка давалась в интересах юрлица, последнее планируется привлекать к административной ответственности. "Такая практика уже давно существует в Евросоюзе, России, — рассказал на семинаре Зиновик, фрагменты выступления которого опубликованы в последнем номере журнала "Финансы, учет, аудит". — Речь идет о подкупе. Если он совершается от имени или в интересах юридического лица, например, чтобы выиграть тендер, эту организацию будет ожидать административная ответственность с внушительным размером штрафа". 

По словам чиновника, законопроект предусматривает, что, после того как взяткодатель и взяткополучатель отправятся отбывать наказание, в отношении юрлица, в интересах которого была дана взятка, прокурор составит протокол об административном правонарушении. 

По данным Белстата, в январе—мае этого года в Беларуси зафиксировано 1.188 случаев взяточничества, что на 33,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого. 

В мае в Беларуси принят декрет о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией, согласно которому лица, отбывающие наказание за коррупционные преступления, могут быть досрочно освобождены из мест лишения свободы только в случае помилования главой государства. 

Как отметил, выступая в мае в Палате представителей генпрокурор Александр Конюк, раньше решения об условно-досрочном освобождении к осужденным за коррупцию выносились районными судами. Это, по мнению Конюка, приводило к незаслуженному выходу коррупционеров на свободу. Борьбу с коррупцией генпрокурор назвал "одним из важнейших приоритетов белорусского государства".

Дмитрий Заяц, БелаПАН.

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