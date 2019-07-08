Зеленский предложил Путину встречу в Минске с участием глав США, Великобритании, Германии и Франции

Минск, 8 июля. Владимир Зеленский предлагает своему российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу в Минске с участием глав США, Великобритании, Германии и Франции. Видеообращение Зеленского опубликовано 8 июля на официальном сайте президента Украины.

"Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого нет на Донбассе, — сказал Зеленский. — Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон".

"Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить", — добавил он.

В своем видеообращении Зеленский упоминает анонсированный накануне прямой телемост между украинским телеканалом NewsOne и каналом "Россия 1". "Анонсированный телемост — это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого — снова разделить нас, украинцев, на два лагеря. Сейчас вами манипулируют политики, которые очень хотят попасть в парламент", — заявил он.

Ситуация в Украине обсуждалась 17 июня во время визита президента Украины в Париж. После переговоров с Эммануэлем Макроном Зеленский заявил: "Украинский народ доверил мне поиск сложных компромиссов в Минске, в минском переговорном процессе. Завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий — это моя главная задача. Но я понимаю, что невозможно установить мир военным путем. Он будет иметь слишком высокую цену: тысячи человеческих жизней. Единственный ключ к миру — это дипломатическое и санкционное давление, поэтому я прошу его сохранить".

"Убежден, что Европа не сможет чувствовать себя в полной безопасности, пока Россия делает вид, что международного права просто не существует… Никто не хочет, чтобы Украина оставалась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс — бикфордов шнур", — добавил украинский лидер.



Переговоры по урегулированию ситуации в Украине в "нормандском формате" на высшем уровне проходили в Минске 11—12 февраля 2015 года. В той встрече участвовали президенты Украины Петр Порошенко, России Владимир Путин, Франции Франсуа Олланд, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.