Лукашенко поддерживает идею проведения в Минске встречи высокого уровня по урегулированию конфликта на Донбассе

Минск, 8 июля. Александр Лукашенко поддержал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести в Минске международную встречу по урегулированию конфликта на Донбассе с участием глав России, США, Великобритании, Франции и Германии, сообщила пресс-служба президента Беларуси.

"Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна — и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало", — говорится в сообщении.



"Что касается озвученных предложений по участникам встречи, то все наверняка помнят — президент нашей страны неоднократно говорил, что "эту проблему должны решить мы — три славянских народа. Не европейцы, не американцы, а именно мы, чтобы она не была заморожена по примеру других горячих точек на постсоветском пространстве". Но коль решить проблему в таком формате не получается, и одна из сторон конфликта — в данном случае Украина — настаивает и предлагает участие и других игроков, мы такой формат поддерживаем также. Тем более что и об участии США в разрешении данного конфликта Александр Лукашенко уже давно говорил — без американцев решить эту проблему будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы", — отмечает пресс-служба.



"Ну и по поводу места проведения встречи… здесь и вовсе двух мнений быть не может: война у нашего порога, и в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров", — говорится в сообщении.

8 июля Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в Минске. "Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого нет на Донбассе, — сказал президент Украины. — Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон".

"Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить", — добавил Зеленский.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что инициатива Зеленского будет рассмотрена. "Пока я не готов как-то отвечать, это же абсолютно новый формат, — цитирует Пескова РИА Новости. — Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи. Во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Дело в том, что США не являются участником "нормандского формата", и как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей Соединенных Штатов Америки. Это новая инициатива, безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу высказать какой-то реакции".

Переговоры об урегулировании ситуации в Украине в "нормандском формате" на высшем уровне прошли в Минске 11—12 февраля 2015 года. Во встрече участвовали президенты Украины Петр Порошенко, России Владимир Путин, Франции Франсуа Олланд, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.