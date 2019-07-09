Обзор важнейших событий 9 июля 2019 года

Минск, 9 июля. Беларусь и Россия договорились, что не будут "ломать" договор о Союзном государстве, а будут шаг за шагом развивать интеграцию, заявил Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем СГ Григорием Рапотой. "Суть заключается в том, что мы договорились с президентом Путиным о том, что мы не будем ломать договор, — цитирует Лукашенко пресс-служба белорусского президента. — Потому что если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время. Это во-первых, а во-вторых, договор же в полном объеме не реализован. Он сегодня актуален. Поэтому президенты решили, что нельзя трогать договор, а надо просто выработать документы, материалы — мы назвали это программой действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора". По словам Лукашенко, стороны определили "те рамки, точки, вехи, расставили флажки, как охотники говорят, за которые мы выходить не должны". "То, что мы не можем сегодня реализовать, — отметил он. — Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему. И Путин на этот вопрос отвечал. И я тем более. Нет такой необходимости. Ну и по ряду других вопросов. Мы решили так, что мы должны идти шаг за шагом. Для того, чтобы реализовать положения союзного договора".

Россия готова рассматривать предложения по украинскому урегулированию, но делать их надо по дипломатическим каналам, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналистам по итогам участия в неформальной встрече глав МИД ОБСЕ в Словакии. "Когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета безопасности ООН, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности", — сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС относительно обращения президента Украины Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. Лавров отметил, что для целей урегулирования ситуации в Украине созданы действующие форматы — трехсторонняя контактная группа и "нормандский формат". "И "нормандский", и "минский" формат были одобрены Советом безопасности ООН, это является непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу", — добавил он. "Другие предложения, наверное, имеют право на существование, но упор надо делать на прямой диалог [сторон конфликта], это сердцевина минских договоренностей", — подчеркнул глава дипведомства.

Великобритания "приветствует готовность Владимира Зеленского добиваться прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины" и призывает Россию "к позитивному взаимодействию". Об этом БелаПАН заявили в МИД Великобритании на просьбу прокомментировать предложение украинского президента о проведении встречи в Минске глав Украины, России, США, Германии, Франции и Великобритании. В диппредставительстве заявили, что продолжают поддерживать минский мирный процесс и работу Германии и Франции в формате "нормандской четверки".

Франция также приветствует желание президента Украины Владимира Зеленского начать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным с целью урегулирования кризиса между двумя странами, говорится в комментарии МИД Франции, размещенном на официальном сайте ведомства. "Заседания в так называемом нормандском формате (Франция, Германия, Россия, Украина) направлены на помощь в претворении в жизнь обязательств, взятых сторонами в рамках Минских соглашений, составляющих признанную всеми базу для урегулирования конфликта на Востоке Украины, — отмечается в комментарии. — Эти заседания не исключают любых других дипломатических усилий в этом направлении и дополняют, в частности, дискуссии в рамках трехсторонней контактной группы под эгидой ОБСЕ".

На должность главы представительства Евросоюза в Минске предложена кандидатура Дирка Шубеля. Сегодня верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини номинировала 43 новых руководителя представительств ЕС по всему миру. Возглавляющая в настоящее время белорусское представительство Евросоюза Андреа Викторин номинирована на аналогичную должность в Армении. Формально Шубель будет назначен главой представительства ЕС в Беларуси после того, как на него будет получен агреман от белорусской стороны. В настоящее время Шубель возглавляет управление Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по России. Он в качестве начальника отдела двусторонних отношений со странами Восточного партнерства ЕСВД несколько раз посещал Минск, последний раз — в июле прошлого года.

Международный валютный фонд считает, что Беларусь из-за изменения условий поставок нефти может потерять к 2024 году до 5% ВВП, заявил глава представительства МВФ в Беларуси Надим Илахи на конференции, организованной рейтинговым агентством Fitch Ratings. "Мы видим самый большой риск для экономики Беларуси в снижении доходов, что может произойти в случае изменения условий поставок нефти", — сказал Илахи. Он обратил внимание, что до сих пор вопрос о компенсации Беларуси негативных последствий, связанных с налоговым маневром в нефтяной отрасли России, не урегулирован. "Мы полагаем, что потери Беларуси могут составить до 5% ВВП к 2024 году", — сказал представитель МВФ.