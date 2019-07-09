Пресс-конференция "Предварительные итоги проведения II Европейских игр 2019 года в Минске: гастрономическое, инфраструктурное и туристическое измерения"
9 июля в Минске, в Национальном пресс-центре, состоялась пресс-конференция "Предварительные итоги проведения II Европейских игр 2019 года в Минске: гастрономическое, инфраструктурное и туристическое измерения".
На снимках:
1 — Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома;
2 — Светлана Демешко, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома;
3 — Ольга Езапенкова, начальник отдела организации торговли и общественного питания главного управления потребительского рынка Мингорисполкома;
4 — Юлия Кравченко, начальник управления по организации питания фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".