9 июля в Минске, в Национальном пресс-центре, состоялась пресс-конференция "Предварительные итоги проведения II Европейских игр 2019 года в Минске: гастрономическое, инфраструктурное и туристическое измерения".

На снимках:

1 — Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома;

2 — Светлана Демешко, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома;

3 — Ольга Езапенкова, начальник отдела организации торговли и общественного питания главного управления потребительского рынка Мингорисполкома;

4 — Юлия Кравченко, начальник управления по организации питания фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".