Лукашенко: Мы с Путиным договорились, что не будем ломать договор о Союзном государстве

Минск, 9 июля. Беларусь и Россия договорились, что не будут "ломать" договор о Союзном государстве, а будут шаг за шагом развивать интеграцию, заявил Александр Лукашенко 9 июля на встрече с госсекретарем СГ Григорием Рапотой.

"Суть заключается в том, что мы договорились с президентом Путиным о том, что мы не будем ломать договор, — цитирует Лукашенко пресс-служба белорусского президента. — Потому что если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время. Это, во-первых, а во-вторых, договор же в полном объеме не реализован. Он сегодня актуален. Поэтому президенты решили, что нельзя трогать договор, а надо просто выработать документы, материалы — мы назвали это программой действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора".

По словам Лукашенко, стороны определили "те рамки, точки, вехи, расставили флажки, как охотники говорят, за которые мы выходить не должны". "То, что мы не можем сегодня реализовать, — отметил он. — Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему. И Путин на этот вопрос отвечал. И я тем более. Нет такой необходимости. Ну и по ряду других вопросов. Мы решили так, что мы должны идти шаг за шагом. Для того, чтобы реализовать положения союзного договора".

На встрече также отмечалась важность решения текущих вопросов в сотрудничестве с Россией, а не только стратегических. "Надо решать и текущие вопросы, которых у нас с Россией немало, — сказал Лукашенко. — Например, у нас сегодня порядка 80 предприятий закрыты Россельхознадзором или каким-то там органом в России, а может быть, и правительством. Скорее всего, правительством. Закрыты к поставкам нашей продукции в Россию. Притом под надуманным предлогом. Ведь можно принять и обосновать любое решение".

В конце 2018 года российская сторона инициировала тему более тесной интеграции России и Беларуси в Союзном государстве. В декабре Лукашенко и Путин дважды встречались в Москве. Они договорились о создании рабочих групп "для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран".

21 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев провел в Минске переговоры с белорусским коллегой Сергеем Румасом. "Переговоры прошли хорошо. Мы понимаем друг друга, слышим друг друга, и абсолютно искренне, не для того чтобы соблюсти дипломатический этикет, скажу, что мы наконец-то по интеграционной тематике говорим на одном языке", — сказал Медведев по их итогам.

Встретившись затем с Лукашенко, российский премьер заявил, что самые сложные вопросы интеграционной повестки оставлены президентам.

В правительстве России заявляют, что решения правительства по финансово-экономическим взаимоотношениям с Беларусью, в том числе по кредитам и ценам на газ, могут быть приняты после согласования видения дальнейшей интеграции с Россией.

"Мы договорились с Белоруссией, что нам необходимо принимать комплексные решения, которые бы касались видения нашей дальнейшей интеграции в части союзного договора. Тогда мы будем понимать и орбиту наших финансовых взаимоотношений", — сказал 8 июня журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Он пояснил, что раньше решения вопроса с интеграцией не имеет смысла "выдергивать" вопросы компенсации за потери от налогового маневра или вопросы кредитования страны. "Все это нужно смотреть в комплексе, в части того, как мы будем двигаться по интеграции в части тех мероприятий, которые содержатся в союзном договоре. Сегодня мы пытаемся обновить его, чтобы мы видели понимание нашей дорожной карты", — сказал первый вице-премьер.