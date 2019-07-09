Лукашенко: В Союзном государстве накопилась куча вопросов, которые не решаются

Минск, 9 июля. В Союзном государстве накопилась "куча вопросов, которые не решаются", заявил Александр Лукашенко 9 июля на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой в Минске.

В качестве примера он привел доступ к госзаказам, сообщает пресс-служба президента. "Все должны быть в равных условиях — и предприятия России, и Беларуси, — сказал Лукашенко. — Или промышленная кооперация, о которой мы много говорим. Или налоговый маневр, который подкинули вместо таможенных пошлин, о которых мы договаривались, что их вообще в ЕАЭС быть не должно, не то что в Союзном государстве. Или истекли уже фактически сроки по переговорам на поставки природного газа и нефти на будущее. Куча вопросов, которые не решаются. И мы договорились, что, решая стратегические вопросы, мы параллельно будем решать и вопросы тактического характера, которые лежат на поверхности и вопиют. Потому что без решения этих вопросов и разговаривать не о чем, с нашей стороны. То есть масса проблем".



Лукашенко призвал Рапоту держать эти вопросы под контролем и участвовать в переговорах как руководителю аппарата Союзного государства. "Я это говорю к тому, что уже прошло столько переговоров, и вот мне сегодня докладывают… Одни обещания, — сказал он. — Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос — правительство России обещает дать, в том числе премьер Медведев, все команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы. Потому что определена тактика ведения переговоров: пообещали — забыли, второй раз пообещали — забыли. То есть идет непонятное торможение этих процессов".

Лукашенко пояснил, почему публично заговорил о проблемах: "Уже завтра нам встречаться с президентом Путиным в Питере. И обсуждать итоги этих переговоров. А обсуждать нечего на сегодняшний день. Поэтому я бы попросил вас взять это под контроль и инициировать, поставить жестко вопрос перед российской стороной о том, что мы должны уже буквально за несколько дней выйти на какие-то итоги. Чтобы мы могли выработать повестку дня и обсуждать эти вопросы с президентом Путиным 17—18 июля в Питере. Просто встретиться и посидеть друг перед другом, ни о чем не говоря, — наверное, это время уже ушло".

"Но коль нет подвижек и мы ничего не говорим — тогда конспирология, — продолжил Лукашенко. — Вам известно, как это бывает. Поэтому слишком много вопросов, которые надо решать. Да и по графикам проведения встреч наших высших органов — союзного правительства, Высшего государственного совета. Думаю, что надо, договорившись здесь, потом формализовывать на Высшем госсовете эти документы. Но предварительно рассмотреть на союзном Совмине. Времени совсем не осталось. Загнали себя в угол и ничего не делаем для того, чтобы выйти оттуда".