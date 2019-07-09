Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 09.07.2019 20:23
 
09.07.2019 19:55 Общество

Началась кампания по сбору средств на памятник основателю БелаПАН Алесю Липаю

Минск, 9 июля. Началась кампания по сбору средств на памятник основателю информационного агентства БелаПАН Алесю Липаю.

Сбор средств осуществляется на краудфандинговой платформе ulej.by.

Памятник планируется установить на могиле Алеся Липая в городском поселке Руденск (Пуховичский район Минской области) к первой годовщине его смерти, 23 августа 2019 года.

"Мы считаем, что фигура Алеся и все добрые дела, которые он оставил после себя, достойны памяти. И достойны памятника", — говорится в обращении родных, коллег и друзей Алеся Липая на странице кампании.

Работу по созданию памятника ведет белорусский скульптор Вадим Мацкевич.

Алесь Липай — основатель и руководитель БелаПАН, старейшего независимого информационного агентства в Беларуси, которое работает с 1991 года. Член Союза белорусских писателей и Белорусского ПЕН-центра. Первую книгу поэзии "Пад снегам" издал в 2000 году. В 2007 году вышел сборник поэзии "Рэшта", в 2017-м — "Абдымкі".

Родился в 1966 году в деревне Андросовщина Копыльского района (Минская область). В 1988 году, во время учебы на факультете журналистики БГУ, преследовался за участие в изготовлении самиздатовской стенгазеты "Лірнік". В конце 1980-х годов — участник общества молодых литераторов "Тутэйшыя". В 1988 году стал первым корреспондентом "Радыё Свабода" в Беларуси.

В 1991 году во время работы в газете "Знамя юности" вел белорусскоязычную страницу "Родны склон". Автор перевода на белорусский язык договора о выводе ядерного оружия из Беларуси. В начале 1990-х годов организовал перевозку в Беларусь более тысячи книг, изданных белорусской диаспорой в Германии, и распространил их по школам и библиотекам. В июне 1996 года во время операции по освобождению детей, взятых в заложники террористом в детском саду в Минске, брал интервью у террориста, отвлекая тем самым его внимание на себя.

Скоропостижно скончался 23 августа 2018 года в одной из столичных клиник.

Ян Авсеюшкин, БелаПАН.

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