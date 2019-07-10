10.07.2019 13:00 Фото
Итоговая конференция твининг-проекта ЕС "Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь"
10 июля в Минске состоялась итоговая конференция твининг-проекта ЕС "Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь".
На снимках:
1 — заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь Сергей Калечиц;
2 — директор Центра международного сотрудничества с центральными банками Немецкого федерального банка Мартин Динкельборг;
4 — глава представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин.