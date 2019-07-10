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Дата распечатки: 10.07.2019 14:41
 
10.07.2019 13:00 Фото

Итоговая конференция твининг-проекта ЕС "Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь"

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10 июля в Минске состоялась итоговая конференция твининг-проекта ЕС "Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь".

На снимках:
1 — заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь Сергей Калечиц;
2 — директор Центра международного сотрудничества с центральными банками Немецкого федерального банка Мартин Динкельборг;
4 — глава представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Среда, 10 Июль 2019, 14:41
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