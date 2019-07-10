Представитель Нацбанка косвенно подтвердил проведение переговоров с Россией о единой валюте

Минск, 10 июля. Центробанки Беларуси и России обсуждают комплекс вопросов, одним из которых является тема создания единой валюты. Это следует из высказываний заместителя председателя правления Нацбанка Сергея Калечица, который общался с журналистами 10 июля в Минске во время конференции, посвященной твининг-проекту с ЕС.

"Вопросы могут обсуждаться любые", — сказал Калечиц, отвечая на вопрос БелаПАН о единой валюте. Но это не означает, что "все они будут реализованы и что "завтра мы введем единую валюту", добавил он.



По словам представителя Нацбанка, "в области денежно-кредитной политики центральными банками Беларуси и России уже многое сделано, и подходы близки".



При этом он обратил внимание на то, что Центробанк России использует режим инфляционного таргетирования, тогда как Нацбанк Беларуси — монетарного. "Нам предстоит переход на инфляционное таргетирование", — добавил Калечиц.



По его словам, белорусская сторона исходит из того, что создание единой валюты является венцом интеграционных отношений. "Мы считаем, и об этом говорит опыт Европейского союза, что введение единой валюты является завершающим этапом интеграции, когда созданы все необходимые экономические условия, в том числе равные условия для субъектов хозяйствования", — сказал Калечиц.



"Любая единая валюта, чтобы отвечала интересам всех стран, должна основываться на равных правах и возможностях центральных банков в отношении денежно-кредитной политики", — подчеркнул зампредседателя правления Нацбанка.

О проведении переговоров по созданию единой валюты с Беларусью сообщила 14 июня на пресс-конференции в Москве председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. "Что касается переговоров с Беларусью, они действительно ведутся, но в очень начальной стадии. Я напомню, что у нас в союзном договоре речь шла о возможном переходе и к единой валюте. Но еще раз: мы только в начальной стадии обсуждения. И конечно, пока речи не идет о том, чтобы распространять это на другие страны ЕАЭС", — добавила Набиуллина.