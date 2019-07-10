Новый еврокубковый сезон БАТЭ начал ничьей с польским "Пястом"

Борисов, 10 июля. Ничьей 1:1 с польским "Пястом" начал борисовский футбольный клуб БАТЭ выступление в своем 21-м еврокубковом сезоне. Первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов прошел 10 июля на "Борисов-Арене" в присутствии 11.529 зрителей (мячи: Драгун, 64 — Пажишек, 36).

Состав БАТЭ: Чичкан, Филипович, Яблонский, Драгун, Дубайич (Скавыш, 57), Риос, Филипенко (Симович, 11), Стасевич (капитан), Волков, Д.Бага, Мукам (Милич, 66). В запасе: Щербицкий, Йонассен, Березкин, Виллюмссон. Предупреждения получили Д.Бага (15), Мукам (43) и Драгун (76, 90). Удален Драгун (90, за второе предупреждение). Он пропустит ответный поединок.

Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 7:18 в пользу "Пяста" (первый тайм — 1:10), из них в створ ворот — 2:7 (0:5), угловые удары — 3:6 (1:3), штрафные удары — 11:16 (2:9), опасные атаки — 31:41 (13:20), офсайды — 3:0 (2:0).

На 53-й минуте болельщики БАТЭ по традиции аплодисментами почтили память председателя правления клуба Анатолия Капского, который скончался в сентябре прошлого года на 53-м году жизни. Нынешний еврокубковый сезон первый, который команда начала без него.

Ответная встреча соперников пройдет 17 июля на поле польского клуба. Победитель пары во 2-м квалификационном раунде ЛЧ сыграет с лучшим в противостоянии "Линфилд" (Северная Ирландия) — "Русенборг" (Норвегия). Проигравший опустится во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с неудачником пары "Рига" (Латвия) — "Дандолк" (Ирландия).