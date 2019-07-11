11.07.2019 13:35 Фото
Заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции
11 июля в Исполкоме СНГ в Минске состоялось заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции.
На снимках:
1—4 — Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси;
5—7 — Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси;
8—9 — Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси;
16 — Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси;
17 — Юрий Чайка, генеральный прокурор России;
20 — Ермухамет Ертысбаев, посол Казахстана в Беларуси.