Конюк: Возбуждение уголовных дел в отношении адвоката бывшего главного инженера МЗКТ вызвало настороженность

Генеральная прокуратура Беларуси проверяет уголовные дела, возбужденные в отношении адвоката бывшего главного инженера ОАО "Минский завод колесных тягачей" Андрея Головача. Об этом генеральный прокурор Александр Конюк заявил журналистам 11 июля перед заседанием Межгосударственного совета СНГ по противодействию коррупции.

"Возбуждение уголовных дел в отношении адвоката вызвало настороженность у меня как у судьи. Я столько лет проработал судьей, знаю, что это такое, это вызвало настороженность. Мы очень серьезно проверяем дела, возбужденные в отношении адвоката, не исключаю, что там будут Генеральной прокуратурой приняты кардинальные решения", — сказал Конюк.