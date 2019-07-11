Генпрокурор: Одними правовыми методами проблему пьяных за рулем не решить

Минск, 11 июля. Ужесточение наказания за пьянство за рулем не решит проблему. Такое мнение высказал журналистам генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк 11 июля перед заседанием Межгосударственного совета по противодействию коррупции СНГ.

"Позиция президента очень жесткая, он где-то в порыве сказал, что, может быть, пожизненно лишать прав... Не исключаю, что мы к этому придем, уже начали машины забирать. Но вы посмотрите другую сторону: ну, заберем мы у него права — садятся без прав, заберем машину — берут чужие, отцовские, угоняют", — сказал Конюк.

По словам генпрокурора, законодательные меры будут приняты, но требуются дополнительные действия. Конюк не исключил, что этот вопрос может быть вынесен на общественное обсуждение. "Надо еще и какие-то другие меры прорабатывать, может, вместе с вами или с психологами. Одним лишением прав проблему кардинально не решим. Тот человек, который угробил пять человек ни за что, ведь у него не было прав, да и машина не его, отцовская. Одних правовых мер недостаточно. Надо нам с вами что-то еще думать, искать дополнительные меры", — подчеркнул Конюк.

Авария, о которой упомянул генпрокурор, произошла 7 июля неподалеку от Белоозерска (Березовский район, Брестская область). По предварительной информации, 31-летний водитель не справился с управлением Mercedes GL, в результате чего автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал. В машине находились 10 человек — пять мужчин, две женщины и трое детей. Пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте. Остальные, в том числе водитель, не пострадали. По информации Следственного комитета, у водителя, в отношении которого возбуждено уголовное дело, зафиксировано 1,4 промилле алкоголя.

ГАИ предлагает ввести градацию по степени алкогольного опьянения водителей и ужесточить ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. "Мы считаем, надо разделить состояние водителя, которое называется алкогольным опьянением. Градация от 0,3 промилле остается. Единственное — предложили увеличить штраф от 50 до 100 базовых величин и сохранить лишение права управления на срок три года", — рассказал начальник ГАИ Дмитрий Корзюк в эфире телеканала ОНТ 5 июля.

Следующая, по его словам, градация алкогольного опьянения — 0,8 промилле и более. "Это когда человек уже практически не соображает, что он делает за рулем, и тем не менее садится и едет. А после 0,8 промилле, когда доктор будет констатировать такое опьянение, мы предлагаем ответственность 200 базовых величин и лишение права управления на пять лет", — отметил Корзюк.