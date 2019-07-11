Генпрокурор: Одними правовыми методами проблему пьяных за рулем не решить
"Позиция президента очень жесткая, он где-то в порыве сказал, что, может быть, пожизненно лишать прав... Не исключаю, что мы к этому придем, уже начали машины забирать. Но вы посмотрите другую сторону: ну, заберем мы у него права — садятся без прав, заберем машину — берут чужие, отцовские, угоняют", — сказал Конюк.
По словам генпрокурора, законодательные меры будут приняты, но требуются дополнительные действия. Конюк не исключил, что этот вопрос может быть вынесен на общественное обсуждение. "Надо еще и какие-то другие меры прорабатывать, может, вместе с вами или с психологами. Одним лишением прав проблему кардинально не решим. Тот человек, который угробил пять человек ни за что, ведь у него не было прав, да и машина не его, отцовская. Одних правовых мер недостаточно. Надо нам с вами что-то еще думать, искать дополнительные меры", — подчеркнул Конюк.
Авария, о которой упомянул генпрокурор, произошла 7 июля неподалеку от Белоозерска (Березовский район, Брестская область). По предварительной информации, 31-летний водитель не справился с управлением Mercedes GL, в результате чего автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал. В машине находились 10 человек — пять мужчин, две женщины и трое детей. Пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте. Остальные, в том числе водитель, не пострадали. По информации Следственного комитета, у водителя, в отношении которого возбуждено уголовное дело, зафиксировано 1,4 промилле алкоголя.
ГАИ предлагает ввести градацию по степени алкогольного опьянения водителей и ужесточить ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. "Мы считаем, надо разделить состояние водителя, которое называется алкогольным опьянением. Градация от 0,3 промилле остается. Единственное — предложили увеличить штраф от 50 до 100 базовых величин и сохранить лишение права управления на срок три года", — рассказал начальник ГАИ Дмитрий Корзюк в эфире телеканала ОНТ 5 июля.
Следующая, по его словам, градация алкогольного опьянения — 0,8 промилле и более. "Это когда человек уже практически не соображает, что он делает за рулем, и тем не менее садится и едет. А после 0,8 промилле, когда доктор будет констатировать такое опьянение, мы предлагаем ответственность 200 базовых величин и лишение права управления на пять лет", — отметил Корзюк.