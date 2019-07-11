"Транснефть" не согласовала предложение Беларуси увеличить тариф на транзит нефти

Минск, 11 июля. Российская компания "Транснефть" получила предложение ОАО "Гомельтранснефть Дружба" повысить тарифы на транспортировку нефти, но не считает возможным его согласовать.



"Мы получили письмо и отправили им ответ", — сказал БелаПАН пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин, отказавшись сообщить суть ответа.



Между тем российскому "Интерфаксу" Демин рассказал, что это уже третья в нынешнем году попытка белорусской стороны "изменить ситуацию с тарифами на услуги по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам". Ранее "Гомельтранснефть Дружба" предлагала увеличить тарифы с 1 мая на 23,1%, затем — с 10 июля на 21,7%. Последнее письмо датировано 1 июля. В нем предлагается повысить тарифы с 1 августа на 21,7%, сообщил пресс-секретарь.



"На сегодня отсутствуют как итоговые данные по размеру дополнительно полученной от ПАО "Транснефть" тарифной выручки по операциям замещения, так и утвержденный график транспортировки нефти на IV квартал 2019 года. Это не дает возможности произвести корректную оценку "выпадающих доходов" в 2019 году и согласовать справедливый размер повышения тарифов", — сказал Демин.



Теперь вопрос о внеплановом увеличении тарифов ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на транзит нефти переходит на уровень рассмотрения уполномоченных органов Беларуси и России в области тарифного регулирования, добавил Демин.



Предложение повысить тарифы "Гомельтранснефть Дружба" аргументирует необходимостью возместить убытки после аварии на нефтепроводе "Дружба". Белорусская компания утверждает, что из-за поставок загрязненной хлоридами российской нефти она недополучила 23,7 млн долларов. "Таким образом, во втором квартале 2019 года для ОАО "Гомельтранснефть Дружба" наступили непредвиденные и неконтролируемые обстоятельства, связанные со значительным отклонением от заявленных ранее ПАО "Транснефть" объемов транспортировки нефти по белорусскому участку, которые оказали существенное влияние на показатели производственно-финансовой деятельности "Гомельтранснефть Дружба" в текущем году", — цитирует письмо "Интерфакс".

Это не позволит белорусскому оператору нефтепровода "Дружба" покрыть расходы, связанные с обслуживанием магистрального нефтепровода, а также реализовать программу технического перевооружения в 2019 году.



В компании "Гомельтранснефть Дружба" БелаПАН подтвердили факт обращения в "Транснефть", однако отказались от каких-либо комментариев.