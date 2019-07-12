Мандат спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси продлен еще на год (дополнено)

Минск, 12 июля. Мандат специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси продлен на год. Это предусмотрено резолюцией, которую принял Совет ООН по правам человека (СПЧ) 12 июля на 41-й сессии в Женеве.

Видеотрансляция заседания велась на сайте СПЧ.

За принятие резолюции проголосовали 20 стран, против — 6, воздержались — 21. Спецдокладчиком по Беларуси остается француженка Анаис Марин.

"В резолюции отмечены как позитивные шаги, сделанные правительством Беларуси, так и сохраняющиеся проблемы в сфере прав человека", — сказала представительница Финляндии перед голосованием. Резолюция внесена в СПЧ по инициативе Евросоюза.

После представления резолюции члены СПЧ могли высказаться по ней. Китай и Куба выступили против резолюции, Исландия поддержала данный документ, представитель Уругвая заявил, что его страна воздержится от голосования.

Против резолюции высказался также постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич.

В резолюции выражается сожаление по поводу того, что ранее белорусские власти отказывались разрешить спецдокладчику посетить Беларусь. СПЧ настоятельно призывает правительство Беларуси в полной мере сотрудничать со спецдокладчиком, в том числе предоставив ему возможность посетить страну.

"Совет выражает сохраняющуюся обеспокоенность положением в области прав человека и основных свобод в Беларуси, особенно необоснованными ограничениями и чрезмерно обременительными процессами, связанными с осуществлением прав на свободу мирных собраний, ассоциации и выражения мнений", — говорится в документе. При этом СПЧ признает "некоторым улучшением" изменения в закон о массовых мероприятиях, которые ввели уведомительный (наряду с заявительным) принцип проведения массовых мероприятий.

Совет ООН по правам человека также обеспокоен информацией о "случаях пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений, которые не были должным образом расследованы властями", продолжающимся притеснением правозащитников, профсоюзов и организаций гражданского общества, многим из которых отказано в регистрации, арестами журналистов и наложением на них штрафов за осуществление ими своей деятельности. СПЧ призывает белорусские власти "в полной мере соблюдать права на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциации".

В резолюции выражается сожаление по поводу "отсутствия реакции правительства Беларуси на случаи произвольных арестов и задержания политических и общественных активистов, нежелания прокуроров расследовать случаи пыток и жестокого обращения, безнаказанности лиц, виновных в совершении преступлений, связанных с нарушениями и ущемлением прав человека, давления на адвокатов и отсутствия эффективных средств правовой защиты". СПЧ также сожалеет по поводу дискриминации, затрагивающей прежде всего лиц, принадлежащих к уязвимым группам и религиозным меньшинствам.

Совет призывает Беларусь провести "всеобъемлющий пересмотр соответствующего законодательства, политики, стратегий и практики для обеспечения того, чтобы нормы были четко определены, соответствовали ее (Беларуси. — БелаПАН.) международным правозащитным обязательствам и не использовались для того, чтобы препятствовать осуществлению или необоснованно ограничивать осуществление любых прав человека".

В резолюции также выражается обеспокоенность "в отношении детей, осужденных за правонарушения, связанные с наркотиками", и подчеркивается "необходимость учета наилучших интересов ребенка".

СПЧ приветствует принятие в Беларуси межведомственного плана в области прав человека на 2016—2019 годы, но рекомендует правительству пересмотреть и внести изменения в документ, включив в него рекомендации правозащитных механизмов ООН и предложения организаций гражданского общества.

В резолюции говорится о глубокой озабоченности СПЧ в связи с продолжающимся применением смертной казни в Беларуси.

"Совет настоятельно призывает правительство Беларуси принять все необходимые меры, чтобы обеспечить полную независимость и беспристрастность судебных органов, гарантировать право на справедливое судебное разбирательство и право на эффективный пересмотр назначенных наказаний и вынесенных обвинительных приговоров вышестоящей судебной инстанцией и обеспечить всем обвиняемым право на свободный выбор адвоката на всех этапах разбирательства", — говорится в резолюции.

Совет настоятельно рекомендует Беларуси "безотлагательно осуществить всеобъемлющую реформу правовой базы проведения выборов и устранить давние системные недостатки, касающиеся правовой базы и практики проведения выборов", в соответствии с рекомендациями Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Венецианской комиссии и спецдокладчика.

Беларуси также вновь "настоятельно рекомендовано" создать национальное правозащитное учреждение (институт омбудсмена. — БелаПАН.) и продолжать активно участвовать в осуществлении повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.