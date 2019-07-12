Россия намерена сделать Беларуси компромиссное предложение относительно повышения тарифа на транзит нефти
Минск, 12 июля. Требования Беларуси по повышению тарифа на транзит российской нефти справедливы, но не до такой степени, которая была заявлена (на 21,7%), заявил 12 июля журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.
"Речь идет о выравнивании, там действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти, ниже, чем в России, ниже, чем в Украине и в Европе. Мы поэтапно выровняем эти тарифы, и примем решение", — цитирует Козака РИА Новости.
На вопрос о том, какой тариф он считает справедливым, Козак заявил: "минимальный — такой же, как в России".
Он напомнил, что по контракту тарифы индексируются один раз в год, с 1 января будущего года. "Но у нас есть компромиссное предложение, не буду сейчас его озвучивать", — добавил вице-премьер.
По словам Козака, 13 июля он планирует обсудить данные вопросы с белорусским вице-премьером Игорем Ляшенко.
Как сообщал БелаПАН, белорусская сторона недавно уведомила "Транснефть" о желании повысить с 1 августа 2019 года тарифы на транспорт нефти на 21,7% для возмещения затрат из-за ситуации с загрязненным сырьем в магистральном нефтепроводе "Дружба". "Транснефть" предложение Беларуси не согласовала.
Загрязненное хлорорганикой сырье начало поступать в Беларусь по трубопроводу в апреле. Из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование. Вскоре транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был полностью остановлен. Поставки чистой нефти на территорию Беларуси возобновились в начале мая.
На начало июня на территории Беларуси оставалось 1 млн тонн загрязненной нефти. Ожидалось, что вся она будет откачана назад в Россию к середине августа.
В мае Александр Лукашенко заявлял, что из-за поставок некачественной нефти Беларусь потеряла "огромные деньги" — сотни миллионов долларов. По оценке белорусских специалистов, недополученная выручка от реализации нефтепродуктов в апреле составила 108 млн долларов, а ущерб от поврежденного оборудования Мозырского НПЗ — примерно 30 млн долларов.
Оценкой ущерба от аварии на "Дружбе" занимается рабочая группа, созданная Беларусью и Россией.