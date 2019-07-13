Умер известный хоккейный вратарь, игрок национальной сборной Беларуси и тренер Александр Шумидуб

Минск, 13 июля. Нынешней ночью на 56-м году жизни скончался известный в прошлом голкипер, игрок национальной сборной Беларуси, а в последнее время — тренер вратарей "Гомеля" Александр Шумидуб, сообщается на сайте Федерации хоккея Беларуси.

Воспитанник столичной "Юности", первые шаги в профессиональном хоккее сделавший в минском "Динамо", Шумидуб признавался лучшим игроком Беларуси (1991), был призером юношеского чемпионата Европы (1982), выиграл весь комплект наград внутреннего первенства, в том числе золото в 1997 году, трижды становился бронзовым призером чемпионата ВЕХЛ.

После окончания карьеры хоккеиста Шумидуб работал тренером вратарей. В Гомеле основал первую в стране школу голкиперов. В одноименном клубе отвечал за вратарскую линию с 2005 года.

"Сегодня у белорусского хоккея очень печальный день. Наша вратарская школа потеряла специалиста, который очень многое сделал для ее развития. Александр Николаевич принадлежит к той когорте белорусских голкиперов, которые долгое время позволяли нам не беспокоиться за последние рубежи национальной сборной. В дальнейшем, завершив карьеру игрока, Шумидуб стал отличным тренером, продуктивно работая с новым поколением отечественных вратарей со всей страны. Приносим искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича, а также верим в то, что его дело продолжит жить", — приводит сайт федерации слова ее руководителя Геннадия Савилова.