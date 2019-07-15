15.07.2019 08:18 Фото
IV праздник дружбы Италия — Беларусь
13 июля в Минске состоялся IV праздник дружбы Италия — Беларусь.
На снимке 16 — посол Италии Марио Бальди.
13 июля в Минске состоялся IV праздник дружбы Италия — Беларусь.
На снимке 16 — посол Италии Марио Бальди.
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