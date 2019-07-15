Эксперты видят существенный барьер для прихода инвесторов в белорусскую торговлю

Минск, 15 июля. Законодательное требование о продаже товаров белорусского производства является "существенным барьером" для прихода в продовольственный ретейл Беларуси международных игроков, считают в компании "Евроторг", крупнейшей продовольственной сети Беларуси.

В июле "Евроторг" через свою дочернюю структуру в России, ООО "Ритейл Бел Финанс", разместил первый выпуск облигаций на российском рынке.

В проспекте эмиссии облигаций говорится, что компания не исключает прихода на белорусский рынок конкурентов из числа зарубежных розничных сетей. "Однако есть ряд барьеров, которые осложняют выход иностранных игроков на белорусский рынок", — говорится в документе.

К числу таких барьеров "Евроторг" относит законодательное требование о продаже продуктов белорусского производства и недостаточно развитую инфраструктуру.

"Евроторг" обращает внимание, что по действующему нормативному регулированию в Беларуси ассортимент каждого розничного объекта должен включать определенную долю продуктов, произведенных в Беларуси.

"От 600 до 3.350 наименований товаров в одном торговом объекте должно быть местного производства. Это является существенным барьером для входа на рынок международных игроков, особенно сетей дискаунтеров, которые управляют стандартизированной международной матрицей, включающей, как правило, совокупно от 1.000 до 2.000 наименований товаров", — говорится в проспекте эмиссии облигаций российской "дочки" "Евроторга".

По мнению экспертов белорусской сети, из-за обозначенных обстоятельств "новый игрок не сможет полноценно конкурировать с действующими на рынке ретейлерами по закупочным ценам, пока объем закупок товаров локального производства не достигнет значительных масштабов".

Кроме этого, считают в "Евроторге", сложность у потенциального конкурента возникнет и с тем, что "он будет вынужден сформировать новую ассортиментную матрицу для белорусского рынка, так как использование международной матрицы будет невозможным ввиду законодательных ограничений".

Эксперты белорусского ретейла сообщили БелаПАН, что на данный момент иностранные продовольственные сети не проявляют интереса к вхождению на рынок Беларуси.

"Интереса зарубежных сетей к продовольственной рознице Беларуси мы пока не наблюдаем. Почему? Конкуренция на белорусском продовольственном рынке среди действующих игроков высока. Некоторым торговым сетям приходится даже консолидироваться, чтобы успешно продолжать работать", — рассказал БелаПАН управляющий директор белорусского офиса консалтинговой компании Colliers International Денис Четвериков.

При этом эксперты не исключают, что в будущем иностранные сети, несмотря на требования по наличию белорусских товаров на полках магазинов, будут приходить на рынок Беларуси.

"Да, это условие, с которым могут согласиться не все. Но в Европе к крупным сетям также предъявляют неприятные требования, в частности, ограничивают время их работы. Поэтому наши требования по наличию белорусских товаров на полке не станут красной тряпкой для всех зарубежных продовольственных сетей", — отметил в беседе с корреспондентом БелаПАН директор инвестиционной компании "Юнитер" Роман Осипов.