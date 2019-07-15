Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/07/15/ru_1010801/
Дата распечатки: 15.07.2019 20:34
 
15.07.2019 20:11 Общество

БЖД: На перегоне Крупки — Приямино сошло с рельсов семь порожних вагонов грузового поезда

Минск, 15 июля. Об аварии на московском направлении сообщила вечером 15 июля пресс-служба Белорусской железной дороги.

В 16.08 на перегоне Крупки — Приямино при движении грузового поезда Орша — Минск "произошел сход 7 порожних вагонов". Всего в составе было 89 вагонов.

БЖД "проводит работы по восстановлению движения поездов" на пути. Задействованы восстановительные поезда со станций Орша-Центральная и Минск-Сортировочный.

"Пострадавших нет. В результате происшествия ущерба экологии не нанесено", — отмечается в релизе.

Движение поездов в обоих направлениях организовано по второму пути.

В результате инцидента произошли изменения в графике движения некоторых пассажирских поездов. В частности поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 704 Минск — Витебск отправлением в 17.04 следует измененным маршрутом через Молодечно и Полоцк. Поезд межрегиональных линий экономкласса № 612 Барановичи — Витебск/Кричев отправлением в 15.10 следует измененным маршрутом от станции Минск-Пассажирский через Осиповичи и Могилев.

Причина происшествия устанавливается. Для расследования инцидента создана комиссия.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Понедельник, 15 Июль 2019, 20:34
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск