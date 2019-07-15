БЖД: На перегоне Крупки — Приямино сошло с рельсов семь порожних вагонов грузового поезда

Минск, 15 июля. Об аварии на московском направлении сообщила вечером 15 июля пресс-служба Белорусской железной дороги.

В 16.08 на перегоне Крупки — Приямино при движении грузового поезда Орша — Минск "произошел сход 7 порожних вагонов". Всего в составе было 89 вагонов.

БЖД "проводит работы по восстановлению движения поездов" на пути. Задействованы восстановительные поезда со станций Орша-Центральная и Минск-Сортировочный.

"Пострадавших нет. В результате происшествия ущерба экологии не нанесено", — отмечается в релизе.

Движение поездов в обоих направлениях организовано по второму пути.

В результате инцидента произошли изменения в графике движения некоторых пассажирских поездов. В частности поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 704 Минск — Витебск отправлением в 17.04 следует измененным маршрутом через Молодечно и Полоцк. Поезд межрегиональных линий экономкласса № 612 Барановичи — Витебск/Кричев отправлением в 15.10 следует измененным маршрутом от станции Минск-Пассажирский через Осиповичи и Могилев.

Причина происшествия устанавливается. Для расследования инцидента создана комиссия.