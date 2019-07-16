МВФ рекомендует Беларуси повышать пенсионный возраст

Минск, 16 июля. Международный валютный фонд считает "весьма целесообразной" дальнейшую реформу в Беларуси пенсионной системы. Такой вывод содержится в докладе МВФ о демографической ситуации в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.

По мнению экспертов МВФ, население в регионе в ближайшие 30 лет может сократиться, поэтому странам следует принять меры, которые бы способствовали занятости людей предпенсионного и пенсионного возраста.

"Беларусь значительно выиграет, если увеличит участие пожилых работников даже без повышения пенсионного возраста", — считают эксперты МВФ.

В то же время они отмечают, что повышение пенсионного возраста является весьма желательным для Беларуси.

"Реформа пенсионного возраста, скорее всего, понадобиться большинству стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Однако особенно она была бы полезна в Беларуси, Молдове, России, Турции и Украине, как с точки зрения предложения рабочей силы, так и для обеспечения фискальной устойчивости", — говорится в докладе МВФ.

Международный валютный фонд в 2016 году обнародовал отчет, в котором уже рекомендовал Беларуси "постепенное увеличение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 65 лет и последующую его привязку к средней продолжительности жизни".

Согласно оценкам МВФ, отношение количества пенсионеров к трудоспособному населению может в Беларуси увеличиться с 40% в 2015 году до 68% к 2050 году.

В связи с этим эксперты валютного фонда ожидают, что расходы на пенсии в Беларуси возрастут с 9,6% ВВП в 2015 году до 12,4% в 2030 году и до 16,1% ВВП в 2050 году. Как следствие, если после 2022 года пенсионный возраст не поднимать, то дефицит существующего пенсионного фонда Беларуси в 2030 году будет равен 2,8% ВВП, а в 2050-м — 6,5% ВВП, считают эксперты МВФ.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, отвечая на вопросы депутатов Палаты представителей в июне 2018 года, дала понять, что вопрос о новом повышении пенсионного возраста может быть рассмотрен в Беларуси позднее. "Глядя на зал присутствующих… Коллеги, мужчины, 60 лет — это не возраст", — сказала Костевич, отвечая на вопросы депутатов о возможном повышении пенсионного возраста.

Как сообщалось, в июне 2018 года в Совете Республики проходило заседание экспертной группы, в работе которой приняли участие руководящие работники министерств и ведомств. Там, по информации БелаПАН, власти предложили ряд мер по обеспечению сбалансированности бюджета Фонда социальной защиты населения. В частности, речь шла о новом увеличении пенсионного возраста для женщин с 58 до 63 лет в 2023—2032 годах.

Первое повышение пенсионного возраста в Беларуси было объявлено в 2016 году. Тогда в Беларуси было принято решение повышать пенсионный возраст для женщин и мужчин с 2017 года ежегодно на шесть месяцев. В результате, за 2017—2022 годы пенсионный возраст женщин вырастет с 55 до 58 лет, а мужчин — с 60 до 63 лет.