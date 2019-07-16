"Беларусбанк" и Банк развития подписали долгосрочные соглашения по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

Минск, 16 июля. "Беларусбанк" и Банк развития подписали долгосрочные соглашения о сотрудничестве по Программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.



В рамках программы будет осуществляться финансирование в белорусских рублях, долларах США и евро как за счет собственных ресурсов Банка развития, так и привлеченных Банком развития ресурсов Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и фонда им. Халифы по развитию предпринимательства (ОАЭ), сообщает сайт "Беларусбанка".



"Программа направлена на оказание поддержки индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Республике Беларусь, микро- и малым организациям, а также субъектам среднего предпринимательства во всех регионах страны. Кредитная поддержка затронет такие сферы, как стартап-компании, поддержка регионов, социальное предпринимательство, женское предпринимательство и др. Такой вид финансирования позволит в будущем расширить развитие данных направлений в Республике Беларусь", — говорится в сообщении.



Отмечается также, что в этом году "Беларусбанк" направил на поддержку малого и среднего бизнеса более 800 миллионов рублей.



ОАО "Банк развития Республики Беларусь" — специализированный финансовый институт, созданный в соответствии с указом президента от 21 июня 2011 года. Банк занимается финансированием проектов, включенных в государственные программы, инфраструктурных проектов, а также проектов, связанных с модернизацией действующих предприятий. Кроме этого, Банк развития через коммерческие банки направляет рублевые ресурсы на кредитную поддержку проектов в сфере малого и среднего бизнеса.