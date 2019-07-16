Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/07/16/ru_1010917/
Дата распечатки: 16.07.2019 22:18
 
16.07.2019 20:46 Экономика

Лукашенко подписал декрет, приводящий законодательство в соответствие с новой редакцией Налогового кодекса

Минск, 16 июля. Александр Лукашенко подписал декрет № 4, которым вносятся изменения в ряд действующих декретов. Документ принят в целях приведения законодательства в соответствие с новой редакцией Налогового кодекса, вступившего в силу 1 января 2019 года, сообщила пресс-служба президента.

Как отмечается в релизе, необходимость изменений обусловлена положениями Налогового кодекса, предусматривающими: выведение из-под обложения налогом на недвижимость объектов сверхнормативного незавершенного строительства, исключение обложения таких объектов земельным налогом по повышенной ставке; отмену права местных советов депутатов увеличивать до 10 раз ставки налога на недвижимость по неиспользуемым и неэффективно используемым объектам, а также земельного налога на земельные участки, занятые такими объектами; снятие запрета на применение упрощенной системы налогообложения субъектами хозяйствования, осуществляющими розничную торговлю через интернет-магазины, а также оказывающими услуги, связанные с размещением на интернет-сайте информации об интернет-магазинах.

Кроме того, вносимые изменения направлены на "совершенствование действующего механизма установления сроков уплаты НДС при ввозе в Беларусь технологического оборудования".

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 16 Июль 2019, 22:18
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск