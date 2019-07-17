Лукашенко отправился в Россию

Минск, 17 июля. Александр Лукашенко 17 июля направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Он примет участие в пленарном заседании форума регионов Беларуси и России, а также проведет неформальную встречу с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба белорусского президента.

"В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства", — говорится в сообщении.



Сегодня президенты проведут неформальную встречу. Место встречи пресс-служба Лукашенко не указывает. Между тем два дня назад пресс-служба Кремля сообщила, что 17 июля президенты Беларуси и России посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.



Тема предстоящих переговоров поднималась 9 июля на встрече Лукашенко с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой в Минске.



Белорусский руководитель отметил, что в Союзном государстве накопилась "куча вопросов, которые не решаются". В качестве примера он привел доступ к госзаказам. "Все должны быть в равных условиях — и предприятия России, и Беларуси. И мы договорились, что, решая стратегические вопросы, мы параллельно будем решать и вопросы тактического характера, которые лежат на поверхности и вопиют. Потому что без решения этих вопросов и разговаривать не о чем, с нашей стороны. То есть масса проблем", — подчеркнул Лукашенко.

Он призвал Рапоту держать эти вопросы под контролем и участвовать в предстоящих переговорах в статусе руководителя аппарата Союзного государства. "Я это говорю к тому, что уже прошло столько переговоров, и вот мне сегодня докладывают — одни обещания. Переговорная группа (по вопросам интеграции. — БелаПАН.) натолкнулась на какой-то вопрос. Правительство России обещает дать, в том числе премьер Медведев, все команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы, потому что определена тактика ведения переговоров. Пообещали — забыли, второй раз пообещали — забыли. То есть, идет непонятное торможение этих процессов", — сказал Лукашенко.



"Уже завтра нам встречаться с президентом Путиным в Питере и обсуждать итоги этих переговоров, — продолжил он. — А обсуждать нечего на сегодняшний день. Поэтому я бы попросил вас взять это под контроль и инициировать, поставить жестко вопрос перед российской стороной о том, что мы должны уже буквально за несколько дней выйти на какие-то итоги. Чтобы мы могли выработать повестку дня и обсуждать эти вопросы с президентом Путиным 17—18 июля в Питере. Просто встретиться и посидеть друг перед другом, ни о чем не говоря, — наверное, это время уже ушло".



По прогнозам экспертов, после встречи Лукашенко и Путина ясности в вопросах интеграции не прибавится. "Скорее всего, успехи интеграционных порывов в виде десятка дорожных карт по сближению конкретных политик будут предъявлены в ноябре — к юбилею Союзного государства и к избирательной кампании в Беларуси", — говорится в аналитическом обзоре "Минский барометр", который подготовлен Советом по внешней политике "Минский диалог" и опубликован 16 июля.



Аналитики подчеркивают, что как только роль Беларуси в транзите российской нефти сократилась из-за ситуации с ее загрязнением, с российской стороны "амбиции и ожидания от "углубления интеграции" умерились до реалистичных".



Отмечается также, что в мае—июне конфронтационность в отношениях Минска и Москвы заметно снизилась, "даже несмотря на воздействие такого серьезного источника напряжения, как авария на нефтепроводе "Дружба". Авторы обзора связывают это в том числе с назначением нового посла РФ в Беларуси. Как известно, у прежнего посла Михаила Бабича отношения с официальным Минском не сложились.