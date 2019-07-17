Минск, 17 июля. Борисовский БАТЭ вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА. 17 июля в Гливице в ответном матче первого раунда отбора команда Алексея Баги одержала волевую победу над чемпионом Польши "Пястом" — 2:1 (Мукам, 82, с пенальти, Волков, 87 — Червиньски, 21). Встреча соперников 10 июля в Борисове завершилась вничью 1:1.

Состав БАТЭ: Чичкан, Филипович, Яблонский, Березкин (Мукам, 75), Скавыш, Риос, Стасевич (капитан), Волков, Туоминен (Милич, 57), Д.Бага, Симович. В запасе: Свирский, Йонассен, Бессмертный, Мухамедов. Предупреждение получил Яблонский (33).

Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 9:11 в пользу "Пяста", из них в створ ворот — 2:7, угловые удары — 4:6, штрафные удары — 10:10, офсайды — 4:0.

Следующим соперником БАТЭ будет норвежский "Русенборг", который в 1-м квалификационном раунде обыграл "Линфилд" из Северной Ирландии (2:0 в гостях, 4:0 дома). "Пяст" отправляется в квалификацию Лиги Европы, где сыграет с "Ригой", уступившей по сумме двух встреч ирландскому "Дандолку" в 1-м квалификационном раунде ЛЧ (0:0 в гостях, 0:0 дома, 4:5 по пенальти).

БАТЭ встретится с "Русенборгом" 23 или 24 июля дома и 30 или 31 июля в Норвегии.

18 июля пройдут ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы с участием белорусских клубов: "Динамо" (Минск) — "Лиепая" (Латвия) (первая встреча — 1:1), "Витебск" — "Куопио" (Финляндия) (0:2) и "Хибернианс" (Мальта) — "Шахтер" (Солигорск).