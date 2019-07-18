Первая лесная машина собрана на предприятии "Амкодор-Онего" в Карелии

Минск, 18 июля. На предприятии ООО "Амкодор-Онего" в Петрозаводске (Карелия) собран первый опытный образец форвардера "Амкодор 2661-01", сообщила пресс-служба холдинга "Амкодор".

Машина грузоподъемностью 14 тонн способна за один рейс перевозить до 16 кубометров лесоматериала. Благодаря гидромеханической трансмиссии машины перемещаются на значительные расстояния своим ходом на скорости до 28 км/час.

ООО "Амкодор-Онего" зарегистрировано 31 августа 2018 года. 12 декабря 2018 года между правительством Карелии и "Амкодор-Онего" подписано соглашение о сотрудничестве в создании завода полного цикла по производству лесозаготовительной техники в Петрозаводске. 27 марта прошлого года "Амкодор-Онего" приобрело производственные площади ООО "Онежский тракторный завод".

6 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума подписан специальный инвестиционный контракт между Министерством промышленности и торговли России, правительством Карелии и ООО "Амкодор-Онего". Специальный инвестиционный контракт рассчитан на 10 лет и предусматривает предоставление новому производству ряда налоговых льгот и преференций.

В соответствии с условиями контракта в реконструкцию и оснащение ООО "Амкодор-Онего" планируется вложить инвестиций на 14 млрд российских рублей, что позволит создать на базе одного из старейших заводов России — Онежского тракторного завода — современное предприятие с высоким уровнем автоматизации и роботизации производственных процессов, отмечается в сообщении.

Проектом предусматривается выпуск не менее 1 тыс. машин в год, постановка в производство не менее 10 моделей современной лесозаготовительной техники, создание инженерно-технологического и сервисного центра.

На первом этапе реализации проекта будет организовано производство техники из машинокомплектов, выход завода на проектную мощность запланирован к 2030 году.

В дальнейшем на предприятии "Амкодор-Онего" планируется производство новых моделей харвестеров и форвардеров тяжелого класса, отличающихся повышенной надежностью, производительностью и комфортностью рабочего места оператора, отметила пресс-служба.

Ожидается, что в течение нескольких лет завод перейдет от крупноузловой сборки к полному циклу производства — начиная от раскроя металла до покраски машин.