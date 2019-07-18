Госкорпорация "ВЭБ.РФ" и Банк БелВЭБ поддержат экспорт продукции БелАЗа в третьи страны на сумму до 50 млн долларов США

Минск, 18 июля. Российская государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", ОАО "БелАЗ" (управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг") и ОАО "Банк БелВЭБ" заключили соглашение о поддержке экспорта совместной российско-белорусской продукции в третьи страны на общую сумму до 50 млн долларов США, сообщила пресс-служба Банка БелВЭБ.

Церемония подписания документа состоялась в ходе VI Форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге 17 июля.

Банк БелВЭБ выступает банком-агентом и совместно с БелАЗом составляет перечень экспортных контрактов, которые могут быть профинансированы в рамках реализации проектов по поставкам продукции в третьи страны. Речь идет о поставке большегрузной спецтехники (карьерные самосвалы, дорожно-строительная техника, машины для подземных работ, металлургических предприятий) ОАО "БелАЗ".

"Это наш пилотный проект. В настоящее время мы активно развиваем сотрудничество по поддержке экспорта совместной продукции в третьи страны", — отметил заместитель председателя "ВЭБ.РФ" Даниил Алгульян.

Стороны уже несколько лет обеспечивают финансирование поставок для БелАЗа высокотехнологичной продукции российского производства, а также сырья и материалов, необходимых для производства карьерной техники, в том числе по проектам, предусматривающим экспорт продукции, произведенной на кооперационной основе с российскими предприятиями, отмечается в релизе.

"Подписание соглашения стало возможным благодаря изменению белорусского экспортного законодательства: в 2019 году в Беларуси был принят в новой редакции указ президента "О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь". Так, расширились возможности финансовой поддержки экспорта белорусской продукции. В частности, внедрен новый механизм компенсации расходов банкам-нерезидентам и лизинговым компаниям-нерезидентам при финансировании экспорта на рынки третьих стран, предусмотрена возможность использования межбанковских кредитов банку покупателя и экспортных документарных аккредитивов с постфинансированием, стало доступно финансирование экспортных проектов на рынки третьих стран в долларах США и евро", — сообщает Банк Бел ВЭБ.

Белорусские предприятия могут воспользоваться российской программой для субсидирования ставки по кредиту при импорте комплектующих российского производства для производства конечного изделия, "а затем уже покупатели из третьих стран могут воспользоваться белорусской программой для субсидирования ставки при импорте из Беларуси изделия, в производстве которого участвует российская составляющая".