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Дата распечатки: 18.07.2019 10:51
 
18.07.2019 10:06 Экономика

МАРТ скорректировал порядок изучения конъюнктуры рынка при закупках из одного источника

Минск, 18 июля.  Министерство антимонопольного регулирования и торговли скорректировало порядок изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры закупки из одного источника. Как сообщила пресс-служба ведомства, соответствующее постановление было принято 28 июня.

Документ отменяет обязанность направлять запросы иностранным производителям товаров по поводу цен. Предусматривается необходимость исследования информации о ценах, размещенной потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на электронных торговых площадках, а также размещение запросов о предоставлении сведений на одной из электронных торговых площадок (по выбору) в случае приобретения товаров (работ, услуг), ориентировочная стоимость годовой потребности которых составляет от 50 до 300 базовых величин.  

Также предусматривается, что запросы о предоставлении сведений направляются поставщикам (подрядчикам, исполнителям) только в случае отсутствия информации о ценах на предлагаемые ими товары (работы, услуги) на их официальных сайтах и электронных торговых площадках.

Постановление вступило в силу 18 июля.

Марина Носова, БелаПАН.

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