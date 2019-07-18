МАРТ скорректировал порядок изучения конъюнктуры рынка при закупках из одного источника

Минск, 18 июля. Министерство антимонопольного регулирования и торговли скорректировало порядок изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры закупки из одного источника. Как сообщила пресс-служба ведомства, соответствующее постановление было принято 28 июня.

Документ отменяет обязанность направлять запросы иностранным производителям товаров по поводу цен. Предусматривается необходимость исследования информации о ценах, размещенной потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на электронных торговых площадках, а также размещение запросов о предоставлении сведений на одной из электронных торговых площадок (по выбору) в случае приобретения товаров (работ, услуг), ориентировочная стоимость годовой потребности которых составляет от 50 до 300 базовых величин.

Также предусматривается, что запросы о предоставлении сведений направляются поставщикам (подрядчикам, исполнителям) только в случае отсутствия информации о ценах на предлагаемые ими товары (работы, услуги) на их официальных сайтах и электронных торговых площадках.

Постановление вступило в силу 18 июля.