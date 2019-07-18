Минск, 18 июля. Следственные комитеты Беларуси и России подписали программу сотрудничества в научно-образовательной сфере на 2020—2022 годы. Как сообщает пресс-служба СК Беларуси, церемония состоялось 18 июля в Красноярске в рамках четвертого совместного заседания коллегий следственных комитетов Армении, Беларуси и России.

"Данной программой закрепляется продолжение практики направления сотрудников двух ведомств для повышения квалификации в соответствующих образовательных организациях, а также взаимного приглашения для участия в научно-практических конференциях", — отмечается в сообщении.

С 2015 года более 70 сотрудников белорусского СК проходили обучение на курсах повышения квалификации в России, а 16 представителей российского СК приезжали для обучения в Беларусь.

В совместном заседании коллегий следственных комитетов Армении, Беларуси и России приняли участие главы ведомств Гайк Григорян, Иван Носкевич и Александр Бастрыкин, представители подразделений международного сотрудничества следственных комитетов трех стран. Впервые для участия в заседании был приглашен представитель Генеральной прокуратуры Казахстана.

Основной темой заседания стало обобщение практики международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.

"Появляются и стремительно нарастают принципиально новые негативные явления и угрозы, обусловленные разнообразными объективными и субъективными геополитическими, экономическими, социальными и иными факторами. Более четкая координация действий всех правоохранительных органов, определение новых направлений сотрудничества и взаимодействия являются наиважнейшими задачами", — заявил в своем выступлении Иван Носкевич.

На заседании обсуждались результаты межведомственного взаимодействия в рамках оказания правовой помощи по уголовным делам, а также были предложены меры по усовершенствованию деятельности в этой сфере.

Начальник международно-правового отдела Следственного комитета Беларуси Михаил Вавуло отметил большой объем правовой помощи, взаимно оказываемый следственными комитетами Беларуси и России.

В 2018 году и первой половине 2019-го из Беларуси в Россию центральный аппарат Следственного комитета направил 345 поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам, областные и столичное управления — 907 поручений непосредственно в территориальные подразделения СК РФ.

Из России в Беларусь за аналогичный период времени в центральный аппарат Следственного комитета поступило для исполнения 72 поручения, а в УСК по областям и Минску из территориальных подразделений Следственного комитета России — 83 поручения.