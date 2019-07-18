Беларусь снизила экспорт нефтепродуктов почти на 20%

Минск, 18 июля. Экспорт белорусских нефтепродуктов в январе—мае этого года сократился на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Специалисты связывают это с поступлением из России "грязной" нефти, а также с ростом спроса на топливо на внутреннем рынке.

Согласно официальной статистике, за пять месяцев 2019 года Беларусь экспортировала 4.568,2 тыс. тонн нефтепродуктов. В денежном выражении экспорт нефтепродуктов составил 2,28 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года он снизился на 19,9%, или на 564,8 млн долларов. В физическом выражении экспорт нефтепродуктов также уменьшился на 19,9%.



В январе—марте Беларусь ежемесячно экспортировала около миллиона тонн нефтепродуктов. В апреле—мае экспортные поставки снизились. В апреле по сравнению с мартом экспорт белорусских нефтепродуктов уменьшился на четверть, до 788,3 тыс. тонн, а в мае составил 771,6 тыс. тонн.



В апреле—мае белорусские нефтеперерабатывающие заводы вынуждены были сократить поставки нефтепродуктов на внешние рынки из-за поступления из России так называемой грязной нефти.



Кроме того, по данным Белорусской нефтяной компании, на сокращение экспорта нефтепродуктов также повлияло увеличение спроса на топливо на внутреннем рынке.



В нынешнем году экспорт нефтепродуктов может снизиться на 1—1,5 млн тонн по сравнению с прошлым — об этом сообщил журналистам в конце июня вице-премьер Игорь Ляшенко. Он напомнил, что в прошлом году белорусские НПЗ перерабатывали российскую нефть, а также российские нефтепродукты, но с 1 ноября 2018-го Россия резко сократила их поставки в Беларусь.



Вице-премьер также заявил, что Беларусь рассчитывает заместить "грязную" нефть, поступившую из России по нефтепроводу "Дружба", качественной. "Если мы получим весь объем восстановленной нефти из России, то наша доля в экспорте нефтепродуктов сохранится на уровне прошлых лет. Однако в прошлые годы доходили до миллиона тонн нефтепродукты, которые мы брали из России на переработку", — добавил Ляшенко.



По его словам, из-за того, что Россия ограничила поставки нефтепродуктов в Беларусь с 1 ноября 2018 года, "миллион, может, полтора миллиона тонн" из белорусского экспорта нефтепродуктов может выпасть в 2019 году.



Свое решение сократить поставки нефтепродуктов в Беларусь российские власти объяснили тем, что Беларусь занимается реэкспортом нефтяной продукции под видом нефтехимической.



Согласно межправительственным договоренностям, с 1 ноября 2018 года Россия поставляет Беларуси только те нефтепродукты, которые не производятся в республике.



В январе—мае Беларусь импортировала из России 35,5 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму 19,8 млн долларов. В денежном выражении поставки российских нефтепродуктов в январе—мае снизились примерно в 33 раза, в физическом — в 50 раз.