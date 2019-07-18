Глава Минэкономразвития РФ: Если не решить принципиальные вопросы, строительство Союзного государства может быть законсервировано

Минск, 18 июля. Рабочие группы по российско-белорусской интеграции, созданные в каждой из стран, согласовали большинство вопросов проекта программы дальнейшей интеграции, однако "есть ряд нерешенных вопросов, которые носят принципиальный характер". Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин 18 июля в Санкт-Петербурге на пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России.

Прямую трансляцию его выступления вел официальный youtube-канал Совета Федерации РФ.

По словам Орешкина, интеграция России и Беларуси основана на "уникальной модели", которая "опирается на общую историю, географическую близость и глубину экономической кооперации".

"Модель функционирует на принципах равноправия и взаимоуважения. Прямым результатом процесса строительства Союзного государства является достижение самого высокого на постсоветском пространстве уровня интеграции, — отметил российский министр. — Иногда мы с вами слышим критику в отношении итогов строительства Союзного государства. Но хотелось бы напомнить, что даже в экономически более развитых и политически более стабильных государствах интеграционные процессы занимают десятки лет. Возьмите хотя бы пример того же Европейского союза".

Орешкин подчеркнул, что граждане стран Союзного государства во многом уравнены в правах, они получают одинаковые социальные гарантии, "ощущают безопасность на всем пространстве от Владивостока до Бреста".

"Если посмотреть на ситуацию в мире, то, к сожалению, она характеризуется трендом противостояния. Поэтому сейчас для нас с вами особенно важную роль играют интеграционные процессы", — добавил министр.

По словам Орешкина, за шесть месяцев с момента создания рабочих групп была проведена "огромная экспертная работа, она не всегда была заметна в публичном поле". "Перед нами стояла задача не просто провести ревизию нормативных актов, решений, тех результатов, которых мы смогли или не смогли достичь, но с учетом этой проанализированной информации разработать программу действий по реализации положений договора. Реализация такой программы в случае принятия соответствующего решения нашими президентами позволит достичь принципиально нового уровня в развитии Союзного государства. И, что важно, без внесения каких-либо изменений в базовый договор", — уточнил чиновник.

Проект программы, отметил он, предполагает "несравненно больший охват интеграционных сфер, чем то, что мы имеем в рамках ЕАЭС". "Он охватывает налоговое законодательство, финансовую, кредитно-денежную, бюджетную политику, антимонопольное и таможенно-тарифное регулирование, правила в области защиты прав потребителя, а также политику в области охраны труда и социальной защиты населения", — перечислил глава Минэкономразвития.

По его словам, большинство вопросов правительствами уже согласовано. "Есть ряд нерешенных вопросов, они, конечно же, носят принципиальный характер, и вот, если они решены не будут, это может законсервировать процесс строительства Союзного государства, а при определенных обстоятельствах — этот процесс даже развернуть назад", — заявил Орешкин.

Главным результатом углубления интеграции станет "создание пространства действительно равных условий для развития и реализации потенциала наших граждан", заключил российский министр.