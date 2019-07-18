Лукашенко поблагодарил Путина за посещение Валаама

Минск, 18 июля. На переговорах с Владимиром Путиным 18 июля в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко поблагодарил его за поездку на Валаам.

"Это не просто была какая-то ознакомительная экскурсия, наши истоки там. Наши корни там — нашей веры, крепких, настоящих людей. Не думаю, что президент России кого-то вот так водил за руку и показывал, зная дотошно эти все места. Я очень ценю, что вы вчера меня там провели и показали все это. Мысль у меня была о том, как нам, белорусам, продолжить этот путь на Валааме и в других наших монастырях. Тем более белорусов мы там много встречали", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Поездку на остров Валаам (Ладожское озеро) Путин и Лукашенко совершили 17 июля. Они побывали в Спасо-Преображенском Валаамском мужском монастыре и посетили основной храм обители, где хранятся мощи основателей Валаама Сергия и Германа, мощи Антипа Валаамского и икона Валаамской Божьей Матери. Возле иконы президенты и младший сын Лукашенко Николай зажгли свечи. Путин и Лукашенко также осмотрели скит во имя Всех Святых, церковь Смоленской иконы Божьей Матери на территории Смоленского скита, посетили часовню, освященную в честь семьи царя Николая II, остров Светлый. Они также посетили Свято-Владимирский скит, где расположена Владимирская церковь, ознакомились с экспозицией монастырского музея.

По дороге с Валаама в Санкт-Петербург главы государств побывали в еще одной известной обители — Коневском Рождество-Богородичном мужском монастыре, расположенном на острове Коневец. Лукашенко и Путин поклонились мощам Арсения Коневского, который является основателем обители, зажгли свечу, осмотрели верхний храм Рождество-Богородичного собора, сообщила пресс-служба президента Беларуси.

Обсуждая свою рабочую поездку в Санкт-Петербург 9 июля на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой в Минске, Лукашенко отметил, что многие СМИ, особенно оппозиционные, активно муссируют тему посещения президентами Валаама, предполагая, что там будут достигнуты "некие тайные договоренности". "Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать — это президента России предложение. Это наша православная святыня, я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного", — заверил Лукашенко.