Обзор важнейших событий 18 июля 2019 года

Минск, 18 июля. Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге предложил ему снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России к 20-летию союзного договора — в декабре 2019 года. "В декабре 20 лет нашему союзному договору. Ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока, это нас поджимает. Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших совместных действий. Поэтому я предлагаю снять все вопросы к этой дате и в рамках Высшего госсовета, или как мы договоримся, все это утвердить. И программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы". Лукашенко также заявил, что они с Путиным пришли к "принципиальным соглашениям" по вопросу дальнейшей интеграции двух стран. "За прошедшее время для обеспечения равенства прав граждан наших стран сделано немало, — сказал он. — Сегодня правительственные группы активно работают над углублением интеграции и приоритетами совместного развития. У нас с Владимиром Владимировичем есть принципиальные договоренности в этом плане".

Путин в свою очередь подчеркнул, что Беларусь, "безусловно, является самым близким стратегическим партнером и союзником России". "Мы работаем по всем направлениям. И в сфере безопасности, и военного дела, в оборонке, в экономике. У нас растет товарооборот, что не может не радовать. Россия является крупнейшим инвестором в экономику Беларуси", — добавил он. "Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше", — сказал президент России.

Лукашенко отметил совпадение взглядов с российским президентом и признал: "Мы порой затягиваем решение каких-то вопросов (по объективным и субъективным причинам) и пришли к такому моменту, когда надо уже не просто говорить, а принимать решение. От нас этого уже ждут не только журналисты, специалисты, но и обычные люди. Это правда. Поэтому момент характеризуется тем, что надо принимать решение". "Мы определили даже конкретные действия. Как сказал Владимир Владимирович, создали совместную группу на уровне правительств. Сейчас работают правительства. То есть президенты выполнили свою миссию, сыграли свою роль, определили все, что от нас требуется", — подчеркнул белорусский руководитель. "Мы имеем сегодня программу. Это более-менее стратегический документ. И мы сегодня имеем большой объем, можно сказать по-народному, кучу текущих проблем. Группа и правительства эти проблемы видят. И программу выработали, которая, по правительственным оценкам, на 80-90% согласована", — добавил Лукашенко. "Я не хочу, чтобы потом кто-то из журналистов или специалистов нас критиковал, что белорусы, Лукашенко опять требуют решения конкретных вопросов. Конкретные вопросы лежат на поверхности. Если их не решить, говорить о стратегии просто будет смешно. Поэтому я поддерживаю предложение наших правительств о том, что мы должны одновременно решить все проблемы до 20-летия нашего союзного договора — до 8 декабря. Времени предостаточно", — считает официальный белорусский лидер.

Выступая на пленарном заседании Форума регионов в Санкт-Петербурге, Александр Лукашенко рассказал о том, как реагирует на критику Запада ситуации с правами человека и демократией. "Когда нас на Западе критикуют — раньше больше, сейчас немножко меньше, но это не потому, что у них совести больше появилось, — я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая порождена была вами на нашей территории. А мы еще от той тяжелой войны за эти семь десятилетий не восстановились. Поэтому вы поаккуратней с правами человека, демократией и прочей критикой, которую мы слышим, порой необоснованно, в наш адрес", — заявил Лукашенко.

При подготовке программы развития белорусско-российской интеграции необходимо ускорить принятие концепции сближения национальных законодательств, заявил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович на пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России. "Подготовка концепции сближения законодательств необоснованно затягивается. В 2018 году белорусская сторона вносила свои предложения", — отметил Мясникович. По его мнению, нормы союзного договора за 20 лет "прошли проверку временем и доказали свою состоятельность". "Они не потеряли актуальность и дополняются новыми положениями программы действий. Но не следует замалчивать и недостатки. Серьезный вопрос — это порядок принятия и исполнения решений, затрагивающих интересы союзного партнера. Большинство барьеров появляется именно из-за этого", — заявил председатель верхней палаты белорусского парламента. Мясникович обратил внимание, что в отношении отдельных белорусских производителей продовольствия продолжают действовать ограничительные меры, несмотря на разработанные дорожные карты по снятию ограничений, введенных Россельхознадзором. В качестве проблемного вопроса он также назвал введение в России и Евразийском союзе маркировки товаров средствами идентификации. "Если не будет решения о взаимном признании национальных систем и единого порядка информационного обеспечения, рынки ЕАЭС и Союзного государства могут быть парализованы. Тема обсуждалась не один раз, просьба к правительству Российской Федерации принять решение с учетом мнения партнеров", — добавил Мясникович.

Главной целью актуализации интеграционных процессов в рамках Союзного государства является сближение уровня жизни граждан Беларуси и России, заявил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой на пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России. "Разрыв в уровне экономического развития между Беларусью и Россией — от полутора до двух раз в разрезе ключевых показателей, — отметил глава Минэкономики. — Но мы воспринимаем это не как проблему, а как резерв для роста наших экономик". По его мнению, ориентиром может стать сближение уровня доходов граждан через рост ВВП на душу населения и максимально близкое значение основных параметров социального развития путем проведения общей макроэкономической политики, "над формированием контуров которой" сейчас работают министерства экономики обеих стран. "Для достижения указанной цели ВВП Беларуси за ближайшие четыре-пять лет должен вырасти примерно в два раза к текущему уровню — до 120 млрд долларов", — пояснил Крутой. По его словам, в таком случае ключевые отрасли экономики должны демонстрировать прирост на уровне 15—17% в год.

На интернет-платформе change.org стартовал инициированный оппозиционным депутатом Палаты представителей Анной Канопацкой сбор подписей граждан под заявлением в поддержку денонсации Беларусью договора о Союзном государстве с Россией. В петиции, которую планируется направить в Администрацию президента и парламент, говорится, что договор о создании Союзного государства, заключенный между Беларусью и Россией 8 декабря 1999 года, "ведет к потере реальных суверенитета и независимости Республики Беларусь". "Воля белорусского народа об экономической интеграции с Российской Федерацией, выраженная большинством избирателей (83,3%) на республиканском референдуме 14 мая 1995 года, реализована и закреплена членством Республики Беларусь в Евразийском экономическом союзе", — сказано в обращения. В связи с этим его авторы требуют денонсации договора белорусской стороной.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в сентябре планирует посетить Беларусь. Этот вопрос обсуждался на встрече Гутерриша с постоянным представителем Беларуси при ООН Валентином Рыбаковым. Как сообщает пресс-служба белорусского МИД, в ходе встречи обсуждалась подготовка международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", которая состоится в Минске 3—4 сентября. Гутерриш планирует принять участие в конференции. "Генеральный секретарь Антонио Гутерриш дал высокую оценку усилиям Беларуси в области укрепления международной и региональной безопасности", — отмечается в сообщении МИД.