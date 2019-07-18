"Шахтер" оказался единственным белорусским клубом, преодолевшим первый круг квалификации Лиги Европы УЕФА

Минск, 18 июля. "Шахтер" оказался единственным из трех белорусских клубов, преодолевшим первый раунд квалификации Лиги Европы УЕФА.

18 июля на Мальте солигорцы обыграли в ответном матче "Хибернианс" — 1:0 (гол: Татарков, 65) и вышли во второй круг. Встреча соперников на поле "Шахтера" завершилась победой команды Сергея Ташуева с аналогичным счетом (гол: Громыко, 69).

25 июля и 1 августа "Шахтер" сыграет с датским "Эсбьергом" (первый матч дома).

Минское "Динамо" по сумме двух поединков уступило "Лиепае" (Латвия) — 1:1 в гостях (Капленко, 88 — Икауниекс, 12, с пенальти), 1:2 дома (вратарь Ралькевичс, 90+1, автогол — Спэтару, 10, Додо, 70).

"Витебск" проиграл финскому "Куопио" — 0:2 на выезде (Мурильо, 61, Ранджел, 74), 1:1 дома (Старгородский, 27 — Диалло, 53).

Накануне борисовский БАТЭ вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв польский "Пяст" — 1:1 (дома; голы: Драгун, 64 — Пажишек, 36) и 2:1 (в гостях; Мукам, 82, с пенальти, Волков, 87 — Червиньски, 21). Следующим соперником БАТЭ будет норвежский "Русенборг", обыгравший на старте "Линфилд" из Северной Ирландии (2:0 в гостях, 4:0 дома). 24 июля борисовчане примут скандинавов дома, а 31-го проведут матч на выезде.