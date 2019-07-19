МИД РФ: Говорить о компенсации для Беларуси по налоговому маневру некорректно

Минск, 19 июля. Говорить о компенсации Беларуси потерь из-за проведения в России налогового маневра некорректно, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью МИА "Россия сегодня", опубликованном 19 июля.

"Прежде всего, налоговый маневр — это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было компенсации", — отметил дипломат.

По его словам, речь нужно вести о "возможном содействии Беларуси в смягчении последствий проводимого в России налогового маневра". "Данный вопрос в проработке, он будет решен комплексно. В этой связи давать какие-либо оценки сейчас преждевременно", — добавил он.

Комментируя двусторонние переговоры о выплате компенсации Беларуси из-за загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", Карасин отметил, что вопрос "находится в стадии рассмотрения".

Ранее представители российских властей неоднократно заявляли, что о компенсации последствий налогового маневра можно будет говорить после утверждения программы по углублению двусторонней интеграции.

Между тем посол Беларуси Владимир Семашко 16 июля в Санкт-Петербурге, где проходил Форум регионов Беларуси и России, заявил журналистам, что вопрос компенсации налогового маневра нужно решать, не связывая с усилением интеграции.

По словам посла, в переговорах по налоговому маневру стороны "нашли понимание", однако в РФ заявляют, что "окончательно разобраться с этой проблемой и принять необходимые решения можно будет только после решения вопроса об углублении интеграции". "Я считаю, что нельзя связывать одни вещи с другими, потому что то, что созрело в рамках других соглашений, других договоренностей, надо решать, и давно надо было решать — уже с 31 января этого года", — заключил Семашко.