Суд оправдал главного инженера МЗКТ (дополнено)

Минск, 19 июля. Главный инженер ОАО "Минский завод колесных тягачей" Андрей Головач, который обвинялся в коррупционных преступлениях, оправдан. Приговор 19 июля огласила судья суда Первомайского района Минска Светлана Черепович.

Андрей Головач был задержан весной 2015 года вместе с несколькими сотрудниками предприятия. Его обвинили в получении взяток более чем на 180 тыс. деноминированных рублей. Суд в феврале 2018 года оправдал Головача, но сразу после вынесения решения об оправдании его задержали в зале суда по подозрению в получении взяток на 192 тыс. долларов и 35 тыс. евро. По версии следствия, эти события происходили в 2008—2015 годах. Обвинение Головачу предъявили по чч. 2, 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК.



Прокурор просил суд наказать топ-менеджера девятью годами лишения свободы в колонии усиленного режима с лишением права занимать руководящие должности на пять лет, конфискацией всего имущества и штрафом в тысячу базовых величин (25,5 тыс. рублей).



Защита просила суд оправдать Головача за недоказанностью вины. Адвокаты обратили внимание на то, что ни один из четырех ключевых свидетелей не явился на судебное заседание. Были зачитаны показания, данные свидетелями во время предварительного следствия еще в 2016—2017 годах, при расследовании предыдущего уголовного дела в отношении Головача, по которому он был оправдан. При этом некоторых свидетелей опрашивали дистанционно, с направлением в СК писем с показаниями.



Андрей Головач категорически отрицал свою вину. Выступая в суде с последним словом 16 июля, он подчеркнул, что следствие изначально имело обвинительный уклон и не учитывало всех обстоятельств проведения процедур закупки станков и оборудования. Подсудимый отметил, что находится в СИЗО уже больше 50 месяцев. "Я верю, что высокий суд примет справедливое решение, и весь этот кошмар закончится", — заявил он.



После оглашения приговора Головач был освобожден в зале суда. В беседе с журналистами он заявил, что надеялся на оправдательный приговор "с первого дня" после задержания. "Правосудие должно быть, теперь можно верить, что оно есть", — сказал главный инженер МЗКТ.



Он поблагодарил сотрудников завода, которые после задержания собрали и направили в органы власти более трех тысяч подписей в его поддержку.

Головач сообщил, что планирует выйти на работу. "Я не уволен, контракт на мою работу трижды продлевался, пока я находился в СИЗО", — сказал он.



При этом главный инженер МЗКТ отказался поделиться мнением насчет того, кто мог его оговорить. "Трудно сказать, не хочу выдумывать", — сказал он.